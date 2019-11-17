الحريري: تحميلي مسؤولية سحب الصفدي كمرشح لتشكيل الحكومة اتهام باطل

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قال سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة، إن سياسة المناورة والتسريبات التي ينتهجها التيار الوطني الحر هي سياسة غير مسؤولة مقارنة بالأزمة الوطنية الكبرى التي تمر بها البلاد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي جرحى في قصف إسرائيلي جديد على مواقع لحركة الجهاد الإسلامي بغزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة أن قصفا إسرائيليا جديدا استهدف مواقع لحركة الجهاد الإسلامي بغزة، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح. من جهتها، أكدت إسرائيل أن القصف استهدف "أهدافا إرهابية". الأمر الذي قد يهدد اتفاق الهدنة ساري المفعول منذ أمس الخميس في القطاع بين الجانبين. France 24

فرنسا تعلن أنها "أخذت علما" بالانتقال السياسي في بوليفيا وتدعو إلى "انتخابات بأقرب وقت ممكن" قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية مساء الخميس، إن فرنسا "أخذت علما" بالانتقال السياسي الذي حدث في بوليفيا بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس. كما دعت إلى تنظيم انتخابات رئاسية "بأقرب وقت ممكن" وكذلك جميع الأطراف إلى "ضبط النفس". France 24

لبنان: المتظاهرون يشيعون مواطنا قتل في الاحتجاجات المتواصلة ضد الطبقة الحاكمة شيع المتظاهرون في بيروت الخميس الشاب أبو فخر الذي سقط الأربعاء برصاص أحد الجنود أمام زوجته وطفله. واعتبروه "شهيد الثورة"، وهو القتيل الثاني منذ بدء الاحتجاجات التي تطالب برحيل الطبقة السياسية الحاكمة. كما أضاؤوا الشموع ووضعوا أكاليل من الزهور حدادا على القتيل. ويصر المتظاهرون على مواصلة احتجاجاتهم رافضين عرضا سياسيا للرئيس ميشال عون لوقف المظاهرات. France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO ريبورتاج: اعتقالات في صفوف الناشطين في الاحتجاجات يثير الجدل في لبنان France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأضاف الحريري، أنه قدم مقترحات بأسماء من المجتمع المدني لتشكيل الحكومة ومنها القاضي نواف سلام وقوبلت بالرفض، مشيرا إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل هو من اقترح وبإصرار اسم الصفدي لتشكيل الحكومة.

وتابع: "التيار الوطني الحر يمعن في تحميلي مسؤولية سحب محمد الصفدي اسمه كمرشح لتشكيل الحكومة اللبنانية وهذه وقائع كاذبة واتهامات باطلة"، وأعلن محمد الصفدي وزير المالية السابق انسحابه من الترشيح لرئاسة الحكومة.

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