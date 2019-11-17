كشفت تقرير إحصائي عن سوق المساعدات الصوتية المنزلية الذكية أن شحنات الشركات حول العالم منها قد نمت إلى أكثر من 28 مليون جهاز خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وتصدرت أمازون صدارة اللاعبين الكبار في هذا السوق حيث تسيطر على أكثر من 36% منه بشحنات تفوق 10.4 مليون جهاز، وتتفرد بالمنافسة بعيداً عن باقي الشركات الأخرى مثل علي بابا و بايدو وجوجل وشاومي التي كلها كانت شحناتها بحدود 3-4 مليون جهاز لكل شركة.
وكان النمو الأكبر خلال الربع الثالث من نصيب أمازون مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، أما على مستوى العام ككل فإن بايدو كانت الأفضل بنمو يفوق 290%.
وكانت أمازون قد أطلقت برنامجاً لأصحاب أجهزة إيكو القديمة باستبدالها بمساعدات إيكو حديثة بسعر مخفض، وهو ما أدى لنمو مبيعات وشحنات مساعدات إيكو.
وتتوقع Canalys صاحبة التقرير أن شحنات العام الجاري ستتجاوز 200 مليون جهاز بزيادة كبيرة عن شحنات العام الماضي التي بلغت 114 مليون جهاز.
يذكر أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق المساعدات الصوتية المنزلية إلى أكثر من 11.79 مليار دولار بحلول عام 2023.
التدوينة أمازون الأفضل مبيعاً في سوق المساعدات الصوتية المنزلية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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