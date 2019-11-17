دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشفت تقرير إحصائي عن سوق المساعدات الصوتية المنزلية الذكية أن شحنات الشركات حول العالم منها قد نمت إلى أكثر من 28 مليون جهاز خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتصدرت أمازون صدارة اللاعبين الكبار في هذا السوق حيث تسيطر على أكثر من 36% منه بشحنات تفوق 10.4 مليون جهاز، وتتفرد بالمنافسة بعيداً عن باقي الشركات الأخرى مثل علي بابا و بايدو وجوجل وشاومي التي كلها كانت شحناتها بحدود 3-4 مليون جهاز لكل شركة.

وكان النمو الأكبر خلال الربع الثالث من نصيب أمازون مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، أما على مستوى العام ككل فإن بايدو كانت الأفضل بنمو يفوق 290%.

وكانت أمازون قد أطلقت برنامجاً لأصحاب أجهزة إيكو القديمة باستبدالها بمساعدات إيكو حديثة بسعر مخفض، وهو ما أدى لنمو مبيعات وشحنات مساعدات إيكو.

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وتتوقع Canalys صاحبة التقرير أن شحنات العام الجاري ستتجاوز 200 مليون جهاز بزيادة كبيرة عن شحنات العام الماضي التي بلغت 114 مليون جهاز.

يذكر أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق المساعدات الصوتية المنزلية إلى أكثر من 11.79 مليار دولار بحلول عام 2023.

التدوينة أمازون الأفضل مبيعاً في سوق المساعدات الصوتية المنزلية ظهرت أولاً على عالم التقنية.