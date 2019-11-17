كشفت بحث أمني عن أن التطبيقات المثبتة مسبقاً في هواتف أندرويد الرخيصة مليئة بالثغرات التي تعرض بيانات المستخدم للخطر.
وبحسب تقرير شركة Kryptowire الأمنية فإنها عثرت على 140 ثغرة على الأقل يمكن استغلالها لأغراض خبيثة.
تفحصت الدراسة 146 تطبيق يأتي مثبت مسبقاً في هواتف أندرويد التي تصنعها 29 شركة مثل Doogee وCubot وحتى بعض هواتف شركة سوني.
الثغرات متنوعة الخطورة منها التجسس عبر المايكروفون أو تغيير السماحيات للتمكن من إرسال بيانات المستخدمين للشركة المصنعة دون علم المستخدم.
وهنا يبرز التساؤل الأهم حول مدى تساهل جوجل مع الشركات المصنعة لهواتف أندرويد رخيصة لوضع تطبيقات يمكن اساءة استغلالها للتجسس على المستخدم، والتمييز في المعاملة بين الهواتف متوسطة المواصفات والرائدة من جهة، والهواتف الرخيصة من جهة، خاصة أنها وسطياً تأتي محملة بما بين 100-400 تطبيق مثبت مسبقاً.
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التدوينة التطبيقات المثبتة مسبقاً في هواتف أندرويد الرخيصة مليئة بالثغرات الأمنية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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