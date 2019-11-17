شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، غدا الاثنين، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - في اليوم ، الأحد ، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تدعيم أواصر الأخوة وعلاقات التعاون بين الجزائر والإمارات، مشيرة إلى أن الوزير بوقدوم سيجري محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين تتمحور حول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف البيان أن الجانبين سيبحثا خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنويعها في كافة المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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يذكر أن وزير الخارجية الجزائري يشارك حاليا في اللقاء السنوي العاشر لمنتدى "صير بني ياس" الخاص بمناقشة قضايا وأزمات منطقة الشرق الأوسط، الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.