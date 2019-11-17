شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى يبحث مع وزير الصناعة الروسى التعاون فى صناعة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل ولي عهد أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، على هامش المعرض الدولي للطيران بدبي.

وبحث وزير الصناعة الروسي، وولي عهد أبو ظبي مجالات التعاون بين روسيا والإمارات، بما في ذلك التعاون في مجال الطيران المدني.

كما بحث الطرفان خلال الاجتماع إعداد اتفاق ثنائي في مجال إصدار الشهادات للطائرات لتعزيز المشاريع المشتركة في مجال صناعة الطيران، وكذلك التعاون في مجال التكنولوجيا والمعدات الصناعية في قطاع النفط والغاز.















عرض وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، على ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مروحية "مي-38" متعددة المهمات. Advertisements

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية بأن مانتوروف نظم جولة لبن زايد داخل مروحية روسية جديدة من طراز "مي-38" خلال "معرض دبي للطيران 2019".

ونشرت الوكالة صورا توثق عرض المروحية على ولي عهد أبو ظبي، مشيرة إلى أن "الزملاء العرب قدروا عاليا مستوى تجهيزات صالون المروحية".





وقال مانتوروف: "آفاق التعاون الثنائي بين روسيا والإمارات، باتت واضحة باعتبار التجربة الناجحة للتعاون مع شركة Tawazun في إطار المشروع الصناعي AURUS".

وأشار مانتوروف إلى، أن روسيا حققت تطورا هاما في السنوات الأخيرة، واكتسبت خبرة في مجال استخراج النفط والغاز، مشيرا إلى أن الشركات الروسية مستعدة للتعاون مع شركائها الإماراتيين.