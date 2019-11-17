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وزير الدفاع العراقى يبحث مع السفير الأمريكى التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" - أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني.

 

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