شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقى يبحث مع السفير الأمريكى التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" - أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني.