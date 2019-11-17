الجامعة العربية ترحب باتفاق تطبيع العلاقات بين الصومال وكينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت جامعة الدول العربية، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه لتطبيع العلاقات بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية كينيا، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع رئيسي الدولتين في نيروبي يوم 14 نوفمبر الجاري.
وأثنت الأمانة العامة للجامعة على الدور القيادي الذي قام به الرئيس محمد عبد الله فرماجو والرئيس أوهورو كينياتا من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق والخطوات المتبادلة التي سيتم تنفيذها بين الدولتين الجارتين.
وعبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن ثقته في أن هذه الخطوة الهامة ستساهم في دفع عجلة التعاون وعلاقات التكامل بين الدولتين وكذا تثبيت دعائم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي ككل.
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