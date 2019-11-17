شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى فى مصر يستقبل نظيره الجزائرى لبحث القضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه بمقر السفارة اليوم،الأحد، سفير جمهورية الجزائر الشعبية الديموقراطية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بمناسبة استلام مهام عمله بالقاهرة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتبادل الأحاديث الودية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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