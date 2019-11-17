شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط هجوما حوثيا جنوبى الحديدة ويكبد المليشيا خسائر فى صفوفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، هجوما لمليشيا الحوثى، جنوبى محافظة الحديدة، غربى البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت"، أن مجاميع من مليشيا الحوثى حاولت، التقدم من عدة جهات باتجاه مواقع محررة، جنوبى مديرية التحيتا وأحبطتها قوات الجيش وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر فى صفوفها.

ومن ناحية أخرى، عاودت مليشيا الحوثى، قصف مواقع تابعة للجيش اليمنى غربى مديرية حيس، جنوبى المحافظة ذاتها.

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واستخدمت المليشيا فى القصف قذائف الهاون، ونيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة.

وتواصل مليشيا الحوثى الانقلابية، استهداف مواقع الجيش، فى محافظة الحديدة ، فى الوقت الذى تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.