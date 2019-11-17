شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يبدأ زيارة عمل إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبدالله الثانى، سيجرى فى العاصمة الكندية "أوتاوا" مباحثات مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما فى مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة آخر التطورات الإقليمية.
ومن المقرر، أن يتسلم العاهل الأردنى، أثناء زيارته للولايات المتحدة، جائزة "رجل الدولة - الباحث" لعام 2019، التى سيمنحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى للملك؛ تقديرا لسياسته الحكيمة وجهوده فى تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح فى منطقة الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل الأردنى يبدأ زيارة عمل إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.