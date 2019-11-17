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العاهل الأردنى يبدأ زيارة عمل إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبدالله الثانى، سيجرى فى العاصمة الكندية "أوتاوا" مباحثات مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما فى مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة آخر التطورات الإقليمية. 

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ومن المقرر، أن يتسلم العاهل الأردنى، أثناء زيارته للولايات المتحدة، جائزة "رجل الدولة - الباحث" لعام 2019، التى سيمنحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى للملك؛ تقديرا لسياسته الحكيمة وجهوده فى تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح فى منطقة الشرق الأوسط.

 

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