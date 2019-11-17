زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب #المغرب

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قرية "أمرصيد" في وسط غربي المغرب.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، اليوم الأحد، أن مركز الزلزال يبعد 22 كيلومترا جنوب شرقي أمرصيد وعلى عمق عشرة كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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