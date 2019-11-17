شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يتدخل لفتح الطرق المحاصرة بالثلوج فى ولاية تلمسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت قوات الجيش الجزائرى بولاية تلمسان الواقعة شمال غربى البلاد، بالتدخل لفتح الطرقات المغلقة وتقديم العون والمساعدة للمواطنين بعد أن حاصرتهم الثلوج إثر تعرض الولاية لموجة من الطقس السييء. وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أنه تنفيذا لتعليمات الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى، المتعلقة بالتدخل السريع للوحدات المرابطة فى المناطق التى تشهد اضطرابات جوية، أعاقت حركة المرور على بعض محاور الطرق، قامت قوات الجيش بالتدخل وفك العزلة عن المناطق المتضررة التى حاصرتها الثلوج، وفتح الطرقات المغلقة.

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