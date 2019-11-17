شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والبنك الأوروبى يوقعان مذكرة تعاون لإعادة الإعمار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الحكومة الأردنية، اليوم، مذكرة تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن. وقع المذكرة عن الجانب الأردني رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، وعن جانب البنك الأوروبي المدير الإقليمي للبنك هايكة هارم جارت. Advertisements وتهدف المذكرة إلى دعم وتطوير مناخ الاستثمار والحوكمة في الأردن، ويأتي كجزء من المساعدات الفنية التي تتلقاها الأردن من عدة جهات دولية، وخاصة من البنك الأوروبي، لتعزيز مناخ الاستثمار والحوكمة التي أطلقها عام 2014 م لدعم الحكومات ذات التوجه الإصلاحي ولزيادة الشفافية والحكم الرشيد والمنافسة .

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