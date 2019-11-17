اخبار الخليج

مقتل 5 إرهابيين من تنظيم "داعش" بديالى شرقى العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 إرهابيين من تنظيم "داعش" بديالى شرقى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد شرطة ديالى العراقية، اللواء فيصل العبادى، اليوم الأحد، مقتل خمسة إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة جبل "قزلاقز" شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى شرقى العراق.

 

وقال العبادى، فى بيان صحفى أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إنه "وبناء على معلومات استخبارية نفذت قوة أمنية مشتركة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب/ديالى، وبإسناد من طيران الجيش عملية أمنية فى منطقة جبل قزلاقز شمال شرق بعقوبة؛ أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين وتدمير ست مضافات لتنظيم داعش".

Advertisements

 

وأضاف، أنه تم خلال العملية الاستيلاء على عبوة ناسفة وأجهزة تفجير، وثلاث دراجات جبلية، ومؤن وتجهيزات إدارية، لافتا إلى أن القوات الأمنية مستمرة فى تنفيذ عملياتها الاستباقية لتعقب الإرهابيين فى المناطق الوعرة والنائية بالمحافظة ذاتها.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 إرهابيين من تنظيم "داعش" بديالى شرقى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا