شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 إرهابيين من تنظيم "داعش" بديالى شرقى العراق والان مع تفاصيل الخبر
وقال العبادى، فى بيان صحفى أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إنه "وبناء على معلومات استخبارية نفذت قوة أمنية مشتركة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب/ديالى، وبإسناد من طيران الجيش عملية أمنية فى منطقة جبل قزلاقز شمال شرق بعقوبة؛ أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين وتدمير ست مضافات لتنظيم داعش".
وأضاف، أنه تم خلال العملية الاستيلاء على عبوة ناسفة وأجهزة تفجير، وثلاث دراجات جبلية، ومؤن وتجهيزات إدارية، لافتا إلى أن القوات الأمنية مستمرة فى تنفيذ عملياتها الاستباقية لتعقب الإرهابيين فى المناطق الوعرة والنائية بالمحافظة ذاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 إرهابيين من تنظيم "داعش" بديالى شرقى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.