شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 إرهابيين من تنظيم "داعش" بديالى شرقى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد شرطة ديالى العراقية، اللواء فيصل العبادى، اليوم الأحد، مقتل خمسة إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة جبل "قزلاقز" شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى شرقى العراق.

وقال العبادى، فى بيان صحفى أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إنه "وبناء على معلومات استخبارية نفذت قوة أمنية مشتركة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب/ديالى، وبإسناد من طيران الجيش عملية أمنية فى منطقة جبل قزلاقز شمال شرق بعقوبة؛ أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين وتدمير ست مضافات لتنظيم داعش".

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وأضاف، أنه تم خلال العملية الاستيلاء على عبوة ناسفة وأجهزة تفجير، وثلاث دراجات جبلية، ومؤن وتجهيزات إدارية، لافتا إلى أن القوات الأمنية مستمرة فى تنفيذ عملياتها الاستباقية لتعقب الإرهابيين فى المناطق الوعرة والنائية بالمحافظة ذاتها.