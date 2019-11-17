شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى فى مصر يستقبل نظيره الألمانى لاستعراض العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه بمقر السفارة اليوم الأحد، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر الدكتور سيريل جان نون.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادل الأحاديث الودية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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