شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الحكومة العراقية: التعديل الوزارى سيشمل وزارات خدمية واقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثى، اليوم الأحد، أن التعديل الوزارى الذى سيقوم به رئيس الحكومة عادل عبدالمهدى سيشمل وزارات خدمية واقتصادية استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال الحديثى، فى تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم"، "إن عبد المهدى عازم على التعديل الوزارى، والآن يحضر للأسماء المرشحة للوزارات التى يريد تعديلها وينتظر اكتمالها ثم إرسالها إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها "، مبينا أن الاختيار سيكون بناء على معايير بعيدة عن الكتل السياسية ووفق قناعات رئيس الحكومة.