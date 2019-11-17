شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد نقابات موظفى المصارف اللبنانية : الإضراب يستمر حتى غدا الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس اتحاد نقابات موظفى المصارف فى لبنان لقناة (إم.تي.في)، اليوم الأحد، إن إضراب موظفى البنوك سيستمر يوم غد الاثنين.
وبدأ الاتحاد، الإضراب يوم الثلاثاء، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، إذ تجتاح البلاد موجة احتجاجات ضد الزعماء السياسيين، ويطالب المودعون بسحب أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة.
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