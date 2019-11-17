شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة تضامن مع صحفى فلسطينى فقد عينه برصاصة والان مع تفاصيل الخبر
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، قمعت بالقوة الوقفة التضامنية، وأسفر عن إصابة 8 صحفيين بالاختناق بالغاز، واحتجزت الزميل الصحفى أحمد تنوح محرر وكالة "معا"، واعتدت عليه بالضرب المبرح، وفى وقت لاحق أفرجت عنه واعتقلت المصور حمد طقاطقة.
وكان صحفيون ونشطاء فلسطينيون أطلقوا حملة إلكترونية، عبر وسائل التواصل الاجتماعى بعنوان (# كلنا-معاذ.. # عين معاذ.. # عين الحقيقة لن تنطفىء)، تضامنا مع الزميل الصحفى معاذ عمارنة.
وتهدف الحملة، إلى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد الصحفيين، وعرقلتهم ومنعهم بالقوة من تغطية الأحداث المتعلقة بانتهاكات قوات الاحتلال فى الأرض الفلسطينية، كما وتضمنت الحملة تأكيد الصحفيين على استمرارهم فى نقل معاناة الشعب الفلسطينى رغم التضييق والاستهداف، والمطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الصحفيين.
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