الاستخبارات التركية تقبض على منفذ تفجير "الباب" السورية

أنقرة/ الخليج 365

ألقت الاستخبارات التركية، الأحد، القبض على إرهابي من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، نفذ تفجيرا دمويا في مدينة الباب السورية السبت.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان إلقاء القبض على الإرهابي، منفذ التفجير عبر عملية ناجحة لجهاز الاستخبارات، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت، وقع تفجير إرهابي في مدينة الباب السورية، أسفر عن مقتل 18 مدنيا.

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وقال مراسل الخليج 365، إن هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة، وقع في محطة الحافلات بمركز مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في منطقة عملية "درع الفرات".



ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، احتلاله منطقة "تل رفعت" شمال غربي "الباب".



ويستهدف التنظيم الإرهابي المناطق السكنية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري بشكل متكرر، انطلاقا من "تل رفعت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.