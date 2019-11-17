سكان "الباب" السورية يتظاهرون تنديدا بالتفجير الإرهابي

الباب/ الخليج 365
نظّم سكان مدينة الباب بريف محافظة حلب السورية، مظاهرة، تنديدا بالهجوم الإرهابي الذي وقع السبت، وأسفر عن مقتل 18 مدنيا.
وتجمع متظاهرون الأحد أمام مبنى مديرية أمن المدينة، وطالبوا بمحاكمة المسؤولين عن التفجير.
والسبت، وقع تفجير إرهابي في مدينة الباب السورية، أسفر عن مقتل 18 مدنيا.
وقال مراسل الخليج 365، إن هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة، وقع في محطة الحافلات بمركز مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في منطقة عملية "درع الفرات".
ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، احتلاله منطقة "تل رفعت" شمال غربي "الباب".
ويستهدف التنظيم الإرهابي المناطق السكنية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري بشكل متكرر، انطلاقا من "تل رفعت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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