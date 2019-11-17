مصرع 4 إثر "انهيار" برج كهرباء غرب القاهرة

القاهرة/ الخليج 365-

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، اليوم الاحد، إثر حادث انهيار برج كهرباء بمحطة غرب القاهرة، وفق بيان رسمي.

وأوضحت الصحة المصرية في بيان، انه "حدث انهيار برج كهرباء بمحطة بمركز أوسيم (غرب القاهرة)، ما أسفر عن وفاة 4 وإصابة 3".

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وقالت إن "الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وتتلقى الرعاية والعلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفين لمستشفى أوسيم".

وأكدت أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة الجيزة غرب القاهرة.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، ذكر في وقت سابق، أن "حادثًا مروعًا وقع اليوم بسقوط برج كهرباء في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)"، قبل أن يشير في تعديل لاحق إلى أنه بمنطقة أوسيم التي تقع في نفس نطاق المحافظة ذاتها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.