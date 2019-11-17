كان مقراً للإرهابيين.. الصحة التركية تستكمل تأهيل مشفى "رأس العين"

رأس العين/ الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة التركية إطلاق الخدمات الصحية في مشفى مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، عقب الانتهاء من ترميمه.



وعقب تطهير قوات "نبع السلام" المدينة السورية من الإرهاب، قام عناصر الجيش التركي بتفكيك الألغام المزروعة في المشفى الذي حوّله إرهابيو "ي ب ك/بي كا كا" لمقر عسكري لهم، عبر حفر نفق في طابقه الأرضي، وزرع ألغام ومتفجرات فيه.



وشرعت الفرق التابعة للصحة التركية، عقب تفكيك الألغام المزروعة، بترميم المشفى وإصلاح ما لحق به من ضرر، إلى أن بات جاهزاً لاستقبال المرضى.



وفي تصريحات صحفية أدلى بها من أمام مشفى رأس العين، قال مدير الصحة في ولاية شانلي أورفة التركية، إمره أرقوش، إنهم افتتحوا أقسام الإسعاف، والأمراض النسائية والولادة، وأمراض الأطفال، للخدمة.



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وأضاف أنهم يواصلون العمل من أجل تأمين تقديم المشفى خدماته على مدار اليوم.



وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمشفى، يبلغ 12 سريراً، فيما يتواصل العمل على رفعها إلى 200 سرير لاحقاً.



وفيما يخص الخدمات الصحية المقدمة حالياً في المشفى، قال "أرقوش" إنه يتم تقديم الأدوية للمرضى مجاناً في المشفى، إلى جانب وجود أقسام المخبر، والتصوير بالموجات فوق الضوئية، والتصوير الشعاعي، والصيدلية.



وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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