استشهاد مواطن تركي متأثرا باصابته جراء هجوم الإرهابي

شانلي أورفة/ الخليج 365

استشهد مواطن تركي متأثرا بجروح أصيب بها جراء سقوط قذيفة، أطلقها إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" من الجانب السوري، قبل أكثر من شهر.

وخلال الأيام الأولى لعملية "نبع السلام"، في 10 اكتوبر/تشرين الأول، أصيب المواطن خليل يوغورت، في إحدى الهجمات التي شنها التنظيم بواسطة الهاون والقذائف الصاروخية، من تل أبيض السورية التي كان يحتلها، على مدينة أقجه قلعة التركية، بولاية شانلي أورفة الحدودية.

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وتوفي يوغورت (54 عاما)، وهو أب لتسعة أبناء، الأحد، في مستشفى بمدينة شانلي أورفة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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