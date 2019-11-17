انطلاق مناورة صينية سعودية في البحر الأحمر

أعلنت السعودية، الأحد، انطلاق مناورة بحرية مع الصين، في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، في جدة (غرب)، الواقعة على البحر الأحمر .
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بانطلاق المناورة البحرية الثنائية المختلطة "السيف الأزرق 2019".
ويشارك في المناورة القوات البحرية السعودية، ممثلةً في القوات الخاصة بالأسطول الغربي بجدة، ونظيرتها بالقوات الخاصة بالبحرية الصينية.
ومن المقرر أن تستمر المناورة ثلاثة أسابيع في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، في جدة.
وتهدف المناورة إلى "تعزيز التعاون بين القوات البحرية في البلدين، وتبادل الخبرات، وتطوير قدرة المشاركين بالمناورة في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية".
وتشهد المنطقة، التي تعج بصراعات مسلحة، زخما لافتا من التدريبات العسكرية المشتركة مع دول عربية أو غربية، لا سيما خلال الشهور الأخيرة.
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