رئيس البرلمان الكويتي: الأمير أبلغني بتشكيل حكومة قريبا

الكويت/محمد عبدالغفار/الخليج 365:

قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، الأحد، إن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، أبلغه بقرب تشكيل حكومة جديدة، وأن المجلس باق حتى موعد الانتخابات المقبلة .

وأشار الغانم، في تصريحات صحفية، أن وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، ناصر صباح الأحمد، أعلمه ببلاغ قدمه إلى النيابة العامة، وأرسل إليه ملفات تتعلق به.

وكان وزير الدفاع قد أرجع استقالة الحكومة إلى ما اعتبره "تجاوزات مالية" جرت قبل سنوات في صندوق مالي تابع للجيش، وذلك على خلاف ما أعلنه الغانم في وقت سابق، من أن "عدم تجانس" الفريق الحكومي هو السبب في الخطوة.

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وفي تصريحاته، قال الغانم: "لسنا طرفا في أي صراع ولسنا مع طرف ضد آخر، ويجب أن نعتز بأننا في دولة مؤسسات لا تحمي أحداً مهما كان منصبه".

وأجريت الانتخابات البرلمانية الكويتية في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ومدة البرلمان المنتخب 4 سنوات.

والخميس، قبل أمير الكويت استقالة الحكومة، التي كان يقودها الشيخ جابر المبارك الصباح منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، فيما قال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، عبر "تويتر"، إن الحكومة ستظل تؤدي مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.

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