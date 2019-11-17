الصحة العالمية: 15 ألف طفل يمني يعانون سوء تغذية حاد

الخليج 365/ محمد السامعي

قالت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إن هناك قرابة 15 ألف طفل في اليمن، يعانون من سوء التغذية "الحاد الوخيم"، والذين يشكلون حوالي 26 بالمئة ممن تم فحصهم منذ مطلع 2019.

وأوضح مكتب المنظمة باليمن في تغريدة نشرها بصفحته الرسمية في موقع تويتر أنه تم فحص 63 ألف طفل تقريبا، منذ مطلع العام الجاري، منهم 9 آلاف دون سن الخامسة.

ولفت البيان إلى أن 26 بالمئة من الأطفال الذين تم فحصهم (قرابة 15 ألف طفل)، يعانون من "سوء التغذية الحاد الوخيم".

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

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وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

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