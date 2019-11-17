"أرامكو" تطلق طرحها العام الأولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

أطلقت عملاق النفط السعودي "أرامكو" اليوم الأحد طرحها العام الأولي. وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن النطاق السعري للسهم سيكون بين 30 و32 ريالاً، ونقلت عن الشركة أنها تتطلع لجمع 25.6 مليار دولار من بيع 1.5% من الأسهم، فيما يعد أكبر طرح أولي في العالم. ويعني هذا أن التقييم الأولي للشركة المملوكة للدولة يتراوح بين 1.6 و 1.71 تريليون دولار، أي أقل من الذي كان يستهدفه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند 2 تريليون دولار. ومن المقرر أن تنشر الشركة البيانات النهائية بشأن السعر والتقييم في 5 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.

