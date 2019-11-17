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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تمدد إذناً يسمح لشركاتها بمواصلة نشاطها مع هواوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن أشخاص مطلعين، أن من المتوقع أن تمدد الولايات المتحدة إذناً يسمح للشركات الأمريكية بالاستمرار في ممارسة نشاطها مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية. ومن المتوقع أن ينتهي يوم بعد غد الإثنين إذن أصدرته في وقت سابق وزارة التجارة الأمريكية، ولكن صحيفة نيويورك تايمز قالت إن "من المتوقع أن تمدده إدارة الرئيس دونالد ترامب لفترة زمنية". وأضافت أن "هذا القرار قد يتغير في ضوء المحادثات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين"، ولم ترد شركة هواوي ووزارة التجارة على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية.
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