فيوسونيك تطلق شاشات جديدة لعشاق الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

أطلقت شركة فيوسونيك اثنين من الشاشات الجديدة من سلسلة Elite XG27 لعشاق الألعاب. وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشات الجديدة Elite XG270QG وElite XG270، تمتاز بلوحة IPS وتتمتع بزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية. وتأتي الشاشة Elite XG270QG الفاخرة بلوحة IPS-Nano-Color قياس 27 بوصة وبدقة 2560×1440 بيسكل، وتدعم تقنية نفيديا G-Sync مع معدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز. وتروج الشركة الأمريكية لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 98%، مع نسبة تباين تبلغ 1000:1، وتشتمل باقة التجهيزات على ثلاثة منافذ USB 3.0 Type A ومنفذ USB 3.0 Type B ومنفذ HDMI 1.4 ومنفذ DisplayPort ومخرج الصوت 5ر3 ملم. أما الشاشة Elite XG270 الجديدة فتمتاز بلوحة IPS قياس 27 بوصة أيضا مع معدل تنشيط صورة يبلغ 240 هرتز، وتمتاز بزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية، ولكنها تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD 1920 x 1080 بيكسل، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99%، كما تدعم الشاشة الجديدة تقنية Radeon FreeSync من شركة AMD. ويبلغ سعر الشاشة Elite XG270 نحو 430 دولار أمريكي، في حين يبلغ سعر الشاشة Elite XG270QG نحو 600 دولار.

