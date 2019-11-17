ضوابط استعمال المضادات الحيوية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 قالت الجمعية الألمانية لطب الأمراض المعدية إن المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها المرجو إلا إذا تم استعمالها بشكل سليم. وأوضحت أن المضادات الحيوية تُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية كالالتهاب الرئوي، وليس لعلاج العدوى الفيروسية كالإنفلونزا. كما لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية بدون وصف الطبيب، مع مراعاة الالتزام بمدة تناولها المقررة في النشرة الدوائية، لذا لا يجوز إيقافها دون الرجوع إلى الطبيب حتى في حال تحسن الحالة الصحية.





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