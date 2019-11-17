أسباب تدفعك لتجنب تناول النودلز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

تتمتع المعكرونة سريعة التحضير والتي تعرف باسم النودلز بمذاقها الشهي، وسرعة تحضيرها، وبسبب ثمنها الرخيص يمكن للناس من جميع الطبقات الاقتصادية شراءها وتناولها. ولكن في الآونة الأخيرة أثيرت العديد من المخاوف فيما يتعلق بتأثيرها على الصحة، لذا في هذا المقال سنلقي نظرة على الآثار السلبية للمعكرونة سريعة التحضير، كما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: １- تحتوي على نسبة عالية من غلوتامات الصوديوم أظهرت العديد من الدراسات بأن تناول جرعات زائدة من غلوتامات أحادي الصوديوم يمكن أن يكون له آثار ضارة مثل زيادة الوزن وزيادة ضغط الدم والتأثير سلباً على الدماغ. ２- تسبب الإدمان تسبب مادة غلوتامات أحادي الصوديوم المضافة إلى المعكرونة، الإدمان عبر التأثير على مراكز المتعة في الدماغ، مما يزيد الرغبة لدى المرء في تناول المزيد منها. ３- انخفاض قيمتها الغذائية تفتقر المعكرونة سريعة التحضير، إلى البروتينات والألياف، وتحتوي على مجموعة كبيرة من السعرات الحرارية والسكر والدهون المشبعة. ４- غنية بالصوديوم يرتبط الفائض من الصوديوم في المعكرونة سريعة التحضير بالعديد من الحالات الخطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وفشل القلب وحصى الكلى وسرطان المعدة. ５- قد تحتوي على ملوثات تم العثور على بعض المعادن مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ والنحاس في عينات من المعكرونة سريعة التحضير، مما قد يؤدي إلى الإصابة بتسمم المعادن الذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة مثل تلف الأعضاء والتغييرات السلوكية وتدهور القدرات المعرفية.

