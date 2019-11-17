شركة فيوسونيك تطلق شاشات جديدة لعشاق الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة فيوسونيك اثنين من الشاشات الجديدة من سلسلة Elite XG27 لعشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشات الجديدة Elite XG270QG وElite XG270، تمتاز بلوحة IPSوتتمتع بزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية.

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وتأتي الشاشة Elite XG270QG الفاخرة بلوحة IPS-Nano-Color قياس 27 بوصة وبدقة 2560 x 1440بيسكل، وتدعم تقنية نفيديا G-Sync مع معدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز.

وتروج الشركة الأمريكية لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 98%، مع نسبة تباين تبلغ 1000:1، وتشتمل باقة التجهيزات على 3 منافذ USB 3.0 Type A ومنفذ USB 3.0 Type B ومنفذHDMI 1.4 ومنفذ DisplayPort ومخرج الصوت 3.5 ملم.

أما الشاشة Elite XG270 الجديدة فتمتاز بلوحة IPS قياس 27 بوصة أيضا مع معدل تنشيط صورة يبلغ 240 هرتز، وتمتاز بزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية، ولكنها تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD 1920 x 1080 بيكسل، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99%، كما تدعم الشاشة الجديدة تقنية Radeon FreeSync من شركة AMD.

ويبلغ سعر الشاشة Elite XG270 نحو 430 دولارا أمريكيا، في حين يبلغ سعر الشاشة Elite XG270QGنحو 600 دولار أمريكي.