دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رقاقة Kirin 990 تحصد جائزة أفضل رقاقة 5G للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

إستطاعت شركة هواوي أن تحصد جائزة أفضل رقاقة 5G هذا العام خلال فعاليات مؤتمر China Mobile 2019، حيث جمعت الرقاقة بين أفضل المعايير للإتصال بشبكات الجيل الخامس.

قدمت شركة هواوي رقاقة Kirin 990 بأعلى معايير في تقنية 5G هذا العام، ولقد صنفت الرقاقة بالفعل كأفضل رقاقة 5G في الصين، حيث قدمت هواوي الرقاقة مع تقنية الهوائيات المتعددة، وثبات وإستقرار الإشارة، ودعم التغطية في المناطق ذات الإشارة الضعيفة من بين مميزات أخرى.

ولقد حصلت رقاقة Kirin 990 على التصنيف الخامس في آداء إشارة الهوائيات المتعددة، حيث إستطاعت الرقاقة أن تتفوق على رقاقة كوالكوم Snapdragon 855 Plus مع شريحة مودم Snapdragon X50، أيضاً جاءت بآداء أفضل من رقاقتي Helio M70 وExynos 9820 مع شريحة مودم S5100.

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من جانب أخر إستطاعت رقاقة Kirin 990 أن تقدم آداء جيد في إختبارات التحميل في المواقع ذات التغطية الضعيفة، مقارنة بالرقاقات الأخرى.

وفي إستهلاك الطاقة إستطاعت أيضاً رقاقة Kirin 990 أن تحقق نتائج جيدة مع أستهلاك أقل للطاقة في إختبارات الإستخدام اليومي، وإختبارات المكالمات الصوتية، إلى جانب إختبارات نقل البيانات، حيث من المتوقع أن يدعم إستهلاك الطاقة بنسبة أقل إستمرار البطارية بعمر أطول في هواتف 5G الذكية.

المصدر

هذا الموضوع رقاقة Kirin 990 تحصد جائزة أفضل رقاقة 5G للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.