شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: اختطاف ثلاثة محاميين فى محافظتى بغداد وميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، باختطاف ثلاثة محاميين فى محافظتى بغداد وميسان.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، عن المصدر قوله "إنه تم اختطاف المحامى والناشط المدنى عبد الكريم العميرى يوم الخميس الماضى ضمن منطقة البلديات فى بغداد، بالإضافة إلى المحامى والناشط على الساعدى الأسبوع الماضى من منزله ضمن منطقة الثعالبة، فضلا عن اختطاف المحامى والناشط على جاسب حطاب ضمن مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

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ويحتشد المتظاهرون، منذ أكثر من 3 أسابيع فى ساحة التحرير المركزية ببغداد، مطالبين بـ"إسقاط النظام"، وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التى يعتبرون أنها تعيث فسادا فى البلاد منذ 16 عاما.

ويواجه المحتجون فى العراق يوميا، محاولات القوات الأمنية لصدهم، وخرج الآلاف فى وقت سابق اليوم إلى الشوارع بعد دعوات من ناشطين إلى الإضراب العام.