شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: العلاقات البحرينية الكويتية مثال يحتذى به فى العلاقات بين الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن العلاقات الأخوية البحرينية الكويتية المتجذرة والراسخة تعد مثالا يحتذى به فى العلاقات بين الدول، والتى عززتها القواسم المشتركة الجامعة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك، خلال استقبال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأحد، بالمنامة سفير دولة الكويت الجديد لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ؛ وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.

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وتمنى آل خليفة للسفير الكويتى، التوفيق فى أداء مهامه الدبلوماسية على نحو يدفع بالعلاقات التاريخية المتميزة نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك، فى ظل الرعاية التى تحظى بها من قبل قيادتى كلا البلدين، لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين، وذلك عبر البناء على ما تحقق من منجزات على أرض الواقع.

ومن جهته، أعرب الصباح عن شكره وتقديره للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على حفاوة الاستقبال، واهتمامه بتعزيز آفاق التعاون بما يلبى تطلعات قيادتى البلدين والشعبين الشقيقين.