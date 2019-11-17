شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على أسلحة إسرائيلية من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف دمشق و القنيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات السورية، اليوم الأحد، ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة والأدوية بعضها إسرائيلى وغربى المنشأ من مخلفات التنظيمات المسلحة فى ريفى دمشق الجنوبى الغربى والقنيطرة الشمالى.



الأسلحة الإسرائيلية التى عثر عليها

وأفادت وكالة "سانا" أن "الجهات المختصة عثرت على كميات من الأسلحة والذخيرة والأدوية بعضها إسرائيلى وغربى المنشأ من مخلفات الإرهابيين كانت مخبأة فى ريفى دمشق الجنوبى الغربى والقنيطرة الشمالي.



الأسلحة النارية و أدوات التسليح التى عثر عليها

وفى الثالث من الشهر الجارى ضبطت الجهات المختصة مستودعا يحوى كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر والقذائف وأجهزة الاتصال ولوحات سيارات خليجية من مخلفات الإرهابيين فى المنطقة الجنوبية.

Advertisements



الألغام الأرضية التى عثر عليها

وعثر الأمن السورى فى الـ31 من الشهر الفائت على مخبأ تحت الأرض يحوى أعدادا كبيرة من الألغام المضادة للدروع إسرائيلية وأمريكية الصنع من مخلفات إرهابيى تنظيم "داعش" بمحاذاة الشريط الشائك مقابل تل الساقية بريف القنيطرة الجنوبى.