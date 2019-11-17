العثور على أسلحة إسرائيلية من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف دمشق و القنيطرة

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الأسلحة الإسرائيلية التى عثر عليها
وأفادت وكالة "سانا" أن "الجهات المختصة عثرت على كميات من الأسلحة والذخيرة والأدوية بعضها إسرائيلى وغربى المنشأ من مخلفات الإرهابيين كانت مخبأة فى ريفى دمشق الجنوبى الغربى والقنيطرة الشمالي.
الأسلحة النارية و أدوات التسليح التى عثر عليها
وفى الثالث من الشهر الجارى ضبطت الجهات المختصة مستودعا يحوى كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر والقذائف وأجهزة الاتصال ولوحات سيارات خليجية من مخلفات الإرهابيين فى المنطقة الجنوبية.
الألغام الأرضية التى عثر عليها
وعثر الأمن السورى فى الـ31 من الشهر الفائت على مخبأ تحت الأرض يحوى أعدادا كبيرة من الألغام المضادة للدروع إسرائيلية وأمريكية الصنع من مخلفات إرهابيى تنظيم "داعش" بمحاذاة الشريط الشائك مقابل تل الساقية بريف القنيطرة الجنوبى.
بعض من الادوية التى عثر عليها
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