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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحذية بلاستيكية طويلة للسير بمدينة البندقية بعد غرقها وإعلان الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر
وانتعل السُكَّان والسيَّاح على حد سواء أحذية بلاستيكية تصل إلى فوق الركبة للتجول في البندقية التي اجتاحتها المياه إلى مستوى استثنائي أغرق المدينة العائمة و أدى الى إعلان حالة الطوارىء بها .
وتسبب ارتفاع مستوى المياه، ، مع الرياح الشديدة والأمطار بإغراق قرابة 80% من المدينة، وفق مسئولين مما أدى الى وفاة شخصيين حتى الآن.
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