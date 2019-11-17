شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحذية بلاستيكية طويلة للسير بمدينة البندقية بعد غرقها وإعلان الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت بعض الفنادق بمدينة البندقية الإيطالية و التى تتعرض لفيضان شديد فى الأيام الماضية أحذية بلاستيكية للسياح الموجودين بالمدينة جاءوا بعد أن غمرت المياه ساحة سانت ماركو الشهيرة و أدت إلى إغلاقها.

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وانتعل السُكَّان والسيَّاح على حد سواء أحذية بلاستيكية تصل إلى فوق الركبة للتجول في البندقية التي اجتاحتها المياه إلى مستوى استثنائي أغرق المدينة العائمة و أدى الى إعلان حالة الطوارىء بها .

وتسبب ارتفاع مستوى المياه، ، مع الرياح الشديدة والأمطار بإغراق قرابة 80% من المدينة، وفق مسئولين مما أدى الى وفاة شخصيين حتى الآن.