شكرا لقرائتكم خبر عن معرض دبى للطيران يشهد ظهور مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد زوار معرض دبى للطيران، المقام حاليا بالإمارات، ظهور مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" الروسية، و التى تعد أحدث الطائرات المميزة للمصانع العسكرية الروسية.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورونأكسبورت"، "نبذل ما بوسعنا لنقدم منتجات مميزة للمصانع العسكرية الروسية إلى شركائنا".

وتشمل المعروضات الروسية، خلال معرض دبى للطيران للعام 2019، والذى يقام من اليوم و حتى 21 نوفمبر فى مدينة دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، أحدث مقاتلة روسية تنتمى إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة هى "سو-57"، إلى جانب مروحيات معدلة من طراز "مى-28" و"مى-171" ووسائط مميزة للدفاع الجوى، منها منظومة "بانتسير" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات.

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وصعدت طائرة "سو-57" إلى السماء لأول مرة فى عام 2010، ولها مزايا تجعلها، كما يرى صانعوها، تتفوق على نظيراتها الأجنبية ومنها القدرة الفائقة على المناورة، وإمكانية الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت، والمعدات الحديثة، والبصمة الرادارية المنخفضة، ويجب أن تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم طائرات "سو-57" فى نهاية هذا العام.

وكان معرض "ماكس 2019"، أول معرض دولى ظهرت فيه مقاتلة "سو-57".

ويعتبر معرض دبى للطيران، من أكبر معارض الطيران فى العالم، حيث يجتمع المختصون بهذا القطاع فى كافة مجالاته للتواصل وعقد الصفقات.