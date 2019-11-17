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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث عند شرب المياه أثناء الأكل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
المياه هي من دون شكّ من أفضل المشروبات لاحتوائها على المعادن والعناصر الضرورية للتمتع بصحّةٍ جيّدة. هناك معتقدٌ شائع بأن شرب المياه مع الطعام يسبب السمنة، نظرية تمّ نفيها من قبل الأطباء والعلماء.
فشرب المياه مع الأكل أو بين الوجبات لا يسبّب السمنة بل يمكن أن يساعد حتّى على خسارة الوزن.
أخصائيّة التغذية Thérèse Ferrari أشارت إلى أنّ المياه محايدة من حيث السعرات الحراريّة، ويمكنها أن تساهم في كبح الشهيّة لأنّ تناول كوب مياه كبير مباشرةً قبل تناول الطعام يؤدّي إلى انتفاخ المعدة ممّا يسرّع الشعور بالشبع.
أمّا الدراسة التي أُجراها علماء في جامعة Virginia Tech في الولايات المتّحدة، فقد أظهرت بوضوح أنّ شرب المياه عند بداية تناول الطعام يسهّل اتّباع الحميات الغذائيّة المنخفضة السعرات الحراريّة ويعزّز فعاليّتها.
عدد من المتطوّعين قاموا بهذه التجربة فخسروا متوسّط 5.4 كيلوغرام خلال 12 أسبوعاً.
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