تعرف على أبرز الاطعمة التي تزيد من خصوبتك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

لا شك انّ نمط الحياة الذي تتبعينه يؤثر على خصوبتكِ سواء من ناحية النشاطات التي تقومين بها او الطعام الذي تستهلكينه يومياً.



وكما هناك اطعمة مضرّة بالخصوبة، في المقابل هناك العديد من الاصناف التي ننصح بها وستساعدك للحفاظ على مستوى خصوبة عالية. فاليك ابرز الاطعمة في هذه اللائحة من موقع انوثة.

- المحار

المحار من اكثر الاطعمة البحرية التي تعزّز الخصوبة عند المرأة، كما عند الرجل. وذلك لأنّه يحتوي على كمية عالية من الزنك والاحماض الامينية، ما يزيد من انتاج هرمون البروجسترون عند النساء.

- الفراولة

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إذا كنتِ تواجهين مشاكل في الحمل والخصوبة، ننصحكِ بتناول الفراولة التي تحتوي على معدلات عالية من الزنك، وهو من اكثر المغذيات الجنسية. ويمكن اضافة انواع اخرى من الفواكه الى الفراولة مثل الكرز والتوت.

- الاناناس

لأنّ الاناناس يحتوي على نسبة عالية من المنغنيز، فهو يحفّز انتاج العديد من الهرمونات التناسلية في الجسم. وفي حال كانت نسبة المنغنيز منخفضة في جسم المرأة، فذلك يؤخر حدوث الحمل، وبالتالي فإنّ الاناناس سيساعدك على تخطّي هذه المشكلة.

- الافوكادو

الافوكادو من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية جداً، وبما انّه يحتوي على حمض الفوليك فذلك يعزّز من مستوى الخصوبة عند المرأة. كما انّ الافوكادو يحتوي فيتامين ب6 الذي يزيد من معدل افراز الهرمون الجنسي.