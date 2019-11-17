خبيرة تغذية تكشف روتين طعامها اليومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

وتبدا هولمز يومها بتناول كوب من الماء الدافىء صباحاً مع الليمون، قبل أن تذهب في نزهة قصيرة في الحديقة ثم تعود إلى المنزل لتناول عصير مضادات الهيستامين المصنوع من التوت الأزرق وحليب الشوفان ومسحوق البروتين النباتي ومسحوق الكولاجين والماء. وإذا كانت ترغب بتناول شيء آخر في الصباح، تلجأ إلى وجبة من العصيدة مع التوت في الساعة 11 صباحا. وفي الساعة الواحدة بعد الظهر، تتناول لي وجبة غداء خفيفة مليئة بالأطعمة المغذية، مثل شروبة الدجاج والخضروات مع الخبز أو العجين المخمر أو البسكويت، وإذا كانت ترغب بتناول وجبة نباتية، تحضر شوربة الهليون مع الفينيل والسبانخ. وحوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، تلجأ لي إلى وجبة من الشوكولاتة المصنوعة من الكاكاو وبذور اليقطين وشراب الشعير والأرز وبذور الشيا. أو وجبة من جبنة الأفوكادو مع البسكويت المصنوع من البذور. وعلى العشاء، تكتفي بالحصول على حصة من البروتينات، مع الكثير من الخضروات والأرز البني أو القرنبيط، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

