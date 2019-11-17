تعميم إخفاء عدد الإعجابات على «إنستجرام»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد إعلان «إنستجرام» إخفاء خاصية عداد الإعجابات الذي يظهر عدد المستخدمين الذين نقروا زر «أعجبني» على مشاركات المستخدمين الآخرين في الولايات المتحدة، قرر الموقع تعميم القرار على المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

وقال آدم موسيري رئيس «إنستجرام» إن الأمر يتعلق بتغيير طريقة تعامل المستخدمين وبخاصة الشباب مع منصة التواصل الاجتماعي.

وكتب موسيري على «تويتر»: «نسبة صغيرة من الأشخاص على إنستجرام في مختلف أنحاء العالم لن تتمكن من رؤية عدد الإعجابات الذي حصلت عليه صور المستخدمين الآخرين».

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أنه سيظل في مقدور المستخدم أن يرى عدد الإعجابات الذي حصلت عليه مشاركاته.

كان «إنستجرام» المملوك لـ«فيسبوك» قد بدأ اختبار إخفاء خاصية عداد الإعجابات في وقت سابق من العام الحالي.

وفي آب/أغسطس الماضي ذكرت شركة «فيسبوك» أن تجربة إنستجرام تستهدف «إزالة الضغوط الناتجة عن عدد الإعجابات التي ستحصل عليها المشاركة» على إنستجرام، مضيفة أن الشبكة كانت «مبهورة بالنتائج الأولية للتجربة».

وقد بدأ موقع «فيسبوك» في 27 أيلول/سبتمبر الماضي اختبار إخفاء عداد الإعجابات، حيث يظهر عدد ردود الأفعال والمشاهدات والإعجابات الخاصة بكل مشاركة لصاحبها فقط. وقد بدأ الموقع هذه التجربة في أستراليا.

وذكر «فيسبوك» أنه سيجمع ردود الأفعال على التجربة من أجل تحديد ما إذا كان التغيير سيجعل استخدام الموقع أفضل بالنسبة للمستخدمين.