الخدمة الإخبارية «أبل نيوز بلس» تفقد الزخم سريعاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار تقرير إعلامي إلى أن خدمة «أبل نيوز بلس» الإخبارية التي أطلقتها «أبل» في آذار/مارس الماضي باشتراك شهري 9.99 دولار، فقدت زخم البداية. وكانت التقارير قد أشارت إلى أن الخدمة جذبت أكثر من 200 ألف مشترك خلال الأيام الأولى لإطلاقها، كجزء من عدة خدمات جديدة كانت آبل قد أعلنت عنها في وقت سابق من العام الحالي. وقالت أبل إن الهدف من هذه الخدمات هو توسيع نطاق عملها بحيث لا يقتصر على بيع الأجهزة الإلكترونية مثل هواتف آيفون الذكية والكمبيوتر اللوحي آيباد وأبل ووتش وأير بود.

وأشار موقع «سي نت» إلى أن أبل تتيح حالياً مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية والنجوم الكبار مثل جنيفر أنيستون وريسي ويزرسبون وأوبرا وينفري عبر خدمة «أبل تي بلس» مقابل 4.99 دولار شهرياً ويمكن ممارسة مئة لعبة كمبيوتر من خلال «أبل أركيد» مقابل 4.99 دولار شهرياً، ويمكن قراء الأخبار والقصص الإخبارية من خلال «أبل نيوز بلس».

وذكرت «سي.إن.بي.سي» أن أبل لم تتمكن من جذب أعداد كافية من القراء إلى خدمة «أبل نيوز بلس» بعد إطلاقها رغم أنها توفر الوصول إلى عدد من أهم الصحف والمجلات الأمريكية مثل وول ستريت جورنال وفوج وإيسكوير، في حين لم تنشر آبل أرقام المشتركين في الخدمة حتى الآن.

وتروج أبل للخدمة الجديدة عبر تطبيق أبل نيوز الموجود على كل أجهزة آيفون وآيباد وماك. كما تستخدم المتجر الإلكتروني آب ستور للترويج لخدمة ألعاب الكمبيوتر «أبل أركيد» منذ إطلاقها في أيلول/سبتمبر الماضي. ويروج تطبيق «أبل تي.في» لخدمة «أبل تي في بلس» منذ إطلاقها قبل أسبوعين تقريباً.