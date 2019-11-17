إنجاز شبكة طرق المناطق الصناعية بالمنطقة الوسطى بطول 8.2 كم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلاقاً من توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاصة بتطوير البنى التحتية في الإمارة والمناطق الصناعية وضرورة تطويرها وتوفير مقومات وعناصر جذب المستثمرين، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، شبكة طرق حديثة ومتطورة لخدمة المناطق الصناعية بالمنطقة الوسطى بطول 8.2 كيلو متر وبكلفة 28 مليون درهم.

وقالت المهندسة فاطمة الكتبي، مدير إدارة مشاريع الطرق في الهيئة، إن المشروع يستكمل سلسلة المشروعات التي تنجزها الهيئة لتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين ومواكبة النهضة الشاملة بالشارقة والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة، وفق أعلى المستويات وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية وتعزيز استدامتها التنموية والذي تلعب فيه البنية التحتية وتطويرها الدور الأكبر.

وأكدت أن الطرق التي أنجزت ستعزز الحراك الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة الوسطى، حيث تضمن المشروع إنشاء طرق عدة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة في المناطق الصناعية بمناطق «البطائح والذيد والمدام ومليحة».

وأضاقت أن المنطقة الوسطى تشهد حالياً بفضل دعم صاحب السموّ حاكم الشارقة، نهضة عمرانية وحضارية مدعومة ببنية تحتية، أسهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات وتولي الهيئة مشاريع المنطقة أهمية قصوى، حيث وضعت خططاً هادفة إلى تطوير الطرق فيها وفق أعلى المعايير.