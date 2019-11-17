«مبادلة» تدمج 3 شركات تحت مجموعة «سند» لدعم توسعها في قطاعي الطيران والخدمات الصناعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» إطلاق مجموعة «سند» ودمج ثلاث شركات تحتها.

وتنضوي تحت مظلّة المجموعة الجديدة ثلاث شركات بما في ذلك «سند لتقنيات الطيران»، المتخصصة في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات الطائرات؛ و«سند لتقنيات الطاقة»، المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للتوربينات الغازية؛ و«سند للتمويل»، المعروفة سابقاً باسم «سند لحلول الطيران» والمتخصصة بتوفير خدمات الدعم المالي لتمويل قطع غيار المحركات ومكوناتها، كشريك لقطاع الطيران العالمي.

وتشكل مجموعة «سند» الجديدة بذلك دعامة رئيسية لجهود مبادلة في دعم أهداف إمارة أبوظبي لتحقيق النمو طويل الأمد في قطاعي صناعة الطيران والخدمات الصناعية على المستوى العالمي.

وتشكّلت «سند» في إطار رؤية مبادلة الاستراتيجية والمتمثلة في توفير أرقى خدمات الدعم لعملائها عبر ما تتميز به شركاتها من قدرات هندسية ومالية متميزة، مستندة إلى توظيف الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في هذا القطاع.

وتستفيد «سند»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، من سجل الخبرة الحافل الذي تتمتع به شركاتها والذي يمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الطيران.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة «مبادلة للاستثمار»: «ستقود جهود مبادلة الاستراتيجية الهادفة إلى الاستثمار في أرقى التقنيات والقدرات على امتداد أسواق صناعة الطيران على المستوى العالمي. وستضطلع الشركة بدور رئيسي في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لصناعة الطيران، مستفيدةً من مكانتها كشريك موثوق في توفير خدمات متكاملة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لقطاعي الطيران والصناعة، وخدمات تمويل المحركات ومكوناتها، والخدمات التكنولوجية».

وأضاف العلماء: «تعتمد استراتيجيتنا على التوظيف، والتوزيع، والاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، للاستفادة من الفرص الهائلة التي تتيحها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. ولا شك في أن دمج الشركات التابعة لنا تحت مظلّة واحدة خطوة ضرورية لتحقيق رؤيتنا، في وقت نتطلع فيه إلى تعزيز القيمة المضافة التي نوفرها لشركائنا وعملائنا على امتداد سلسلة القيمة المضافة في قطاع الطيران والصناعة.. ومع ما تميزت به قيادة الشركات الثلاث من قدرة متميزة على تحقيق النجاح وتوفير القيمة المضافة، فإن تأسيس المجموعة الجديدة سيمكن فريق القيادة من تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة». وبعد الإعلان مؤخراً عن إطلاق هوية تجارية جديدة لكل من شركة «الخدمات والحلول التوربينية لصناعة الطيران» تحت اسم «سند لتقنيات الطيران»، و«الخدمات والحلول التوربينية الصناعية» تحت اسم «سند لتقنيات الطاقة»، فإن مجموعة «سند» الجديدة ستمكّن الشركات التابعة لها من مواصلة استراتيجيتها القائمة على توفير أرقى خدمات الدعم لعملائها وشركائها في مختلف أنحاء العالم.