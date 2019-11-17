شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يفتتحان معرض دبي الدولي للطيران 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.. ظهر اليوم «معرض دبي الدولي للطيران 2019» الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

حضر افتتاح المعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومحمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

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