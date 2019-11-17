شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني للسلطنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 المجيد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى السلطان قابوس بن سعيد.

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