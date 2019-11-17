14 فناناً بمعرض «عودة إلى الماضي» لطلاب «نيويورك أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن انطلاق معرض جديد ضمن مساحة المشروع بعنوان «عودة إلى الماضي للمضي قدماً»، والذي سيستمر في الفترة ما بين 27 نوفمبر حتى 14 ديسمبر.

ويتولّى طلاب جامعة نيويورك أبوظبي مهمة التقييم الفني للمعرض الخاص بمجموعة أعمال الدكتور زكي نسيبة للعام الثاني على التوالي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التدريب العملي ضمن مجال التقييم الفني تحت إشراف سلوى المقدادي، أستاذة في قسم تاريخ الفن بجامعة نيويورك أبوظبي. وتسلّط نتائج هذه العملية الضوء على أبرز المشاهد الاجتماعية والسياسية في العالم العربي، وذلك من خلال أعمال 14 فناناً استخدموا الذاكرة الجمعية لإعادة تصور الواقع وفق رؤيتهم الخاصة.

ويربط المعرض ما بين الماضي والحاضر، متيحاً المجال أمام الفنانين لرسم ملامح المستقبل باستخدام الخيال العلمي والرموز والاستعارات لبناء تصور مستقبلي. كما يقدم المعرض مدخلاً إلى مفاهيم يتعذر الوصول إليها في أغلب الأحيان، من خلال دمج الأمل النابع من الماضي إلى جانب الخبرات والتوقعات الشخصية. وتستعرض الأعمال الفنية المستوحاة بشكلٍ أساسي من الشرق الأوسط الحقائق المعاصرة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان.

وتعليقاً على ذلك، قال د. زكي نسيبة: «قال بيكاسو في إحدى المرات يُولد الطفل فناناً، لكن تكمن المشكلة في كيفية بقائه كذلك عندما يكبر». لذلك أشعر بسعادة غامرة لرؤية الشباب وهم يشاركون في استكشاف عوالم الفن والاستمتاع بها، وأتمنى أن تكون هذه التجربة في متناول الجميع دائماً. ويبذل فريق الجامعة جهوداً رائعة مع القيّمين والمؤرخين الفنيين، فيثرون معارفنا بدراساتهم وتحليلاتهم، وأنا ممتن لتفانيهم في العمل، وآمل أن نتعاون جميعاً في الحفاظ على الفنان الصغير الذي يكمن بداخلنا، وألا نتخلى عنه مهما تقدمنا في العمر».

وضمّت قائمة الفنانين: عبد القادر بن شمة، عبد الرحمن قطناني، أيمن بعلبكي، إيتيل عدنان، غادة عامر، هبة كلش، إدريس خان، قادر عطية، لاريسا سنسور، مروان سهمراني، نادين قانصو، رضا فرخنده، شادية عالم وستيف سابيلا.

بينما ضمت قائمة طلاب جامعة نيويورك أبوظبي الذين قاموا بتنظيم المعرض: ورد وعلياء العوضي، فاطمة النعيمي، فاطمة الكندي، حصة النعيمي، روضة الشحّي، سارة الزعبي، ندى أماجوي، لي هيون تشوي، بيرنيس ديلوس رياس، دييغو أرياس جارسيا، دا هي كيم، كريستالينا بارا نونويز، أنيتا شيشاني، وإن سون وو.