شكرا لقرائتكم خبر عن «الخلاني» و«السنك» بيد المتظاهرين ببغداد وإغلاق «أم قصر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد المتظاهرون العراقيون، أمس السبت، السيطرة بالكامل على ساحة الخلاني، وجسر السنك، المؤدي إلى السفارة الإيرانية في العاصمة بغداد، غداة تفجير في ساحة التحرير أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، واغتيل ناشط في بغداد، بينما منع محتجون في البصرة الشاحنات من دخول ميناء أم قصر وطوقوا حقل مجنون النفطي.

وفتحت المحال التجارية في ساحتي الخلاني والسنك مجدداً أبوابها، السبت، بعد سيطرة المتظاهرين، وتراجع قوات مكافحة الشغب.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان، إنها انسحبت لفسح المجال أمام حركة المواطنين، وناشدت القيادة «المتظاهرين في ساحة التحرير وامتداداتها، بالمحافظة على سلمية التظاهر في مناطق ساحة الخلاني وجسر السنك، والمحافظة على الأموال العامة والخاصة».

وتأتي هذه التطورات في بغداد غداة مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير، بحسب ما أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أمس السبت. واعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن اجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. وأفاد مصدر أمني أن 4 عبوات صوتية انفجرت شرق ميدان التحرير، 3 منها قرب محطة وقود الكيلاني، والرابعة في ساحة الطيران تحت خزان وقود إحدى السيارات، ما أدى إلى احتراقها.

واغتيل ناشط ميداني داعم للتظاهرات في حي الحرية ببغداد. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، أمس السبت، بياناً بشأن اغتيال الناشط عدنان رستم. وقالت اللجنة في بيان، «ننبه الحكومة العراقية بخطورة أمر اغتيال وخطف الناشطين، ونكرر مخاوفنا بشأن خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية». ودعت اللجنة، الأجهزة الأمنية، إلى «كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية».

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وكان مصدر أمني قد ذكر أنه تم اغتيال رستم في منطقة الحرية شمال غربي بغداد.

ودعت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق في بيان، إلى حماية المتظاهرين. وقالت إن «التفجيرات التي هزت بغداد ليل الجمعة تثبت وجود طرف يسعى إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى». كما دعت الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي الذي استهدف المتظاهرين السلميين.

وعلى الرغم من استمرار سقوط ضحايا جراء الاحتجاجات في العراق، لا تزال مطالب المحتجين ب«إسقاط النظام» مستمرة.

وتعد الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في بغداد مطلع أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي وامتدت إلى جنوب العراق الأوسع ضد الطبقة الحاكمة في البلاد، والتي يتهمها المحتجون بالفساد والخضوع لإيران. ولم يفلح رد الحكومة العراقية على الاضطرابات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في وجه متظاهرين أغلبهم من العزل، في ترويع الحشود التي رفضت اقتراحات إجراء إصلاحات سياسية محدودة.

وأفادت مصادر في محافظة البصرة، بأن المتظاهرين منعوا الشاحنات من الدخول إلى ميناء أم قصر في البصرة. وكان ميناء أم قصر، المطل على الخليج العربي ويستقبل شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء، مسرحاً لاحتجاجات خلال الأيام الماضية.

وأغلق محتجون بوابة حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، التي أشارت إلى أن المتظاهرين يطالبون بتوظيفهم، وأن إدارة الحقل وعدتهم بتنفيذ مطلبهم.