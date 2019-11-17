حرق وتخريب في ذكرى «السترات الصفراء» بباريس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزل متظاهرون من «السترات الصفراء» إلى الشوارع مجدداً في فرنسا أمس السبت، على أمل استعادة زخم حراكهم الاجتماعي غير المسبوق بعد عام من انطلاقه، لكن التحركات شهدت توتراً واضحاً في باريس وقالت التقارير إن الشرطة قامت باعتقال أكثر من مئة متظاهر خلال الاحتجاجات التي شهدت أعمال تخريب وإحراق لحاويات النفايات ورمي الشرطة بالحجارة.

وفي جنوب العاصمة، تحولت ساحة إيطاليا إلى ميدان مواجهات متقطعة وأغرقت تحت الغاز المسيل للدموع، وتدخلت الشرطة أكثر من مرة لتفريق مجموعات صغيرة من المحتجين منهم من ارتدى أقنعة وتنقل بشكل كثيف، واختلط إلى حدّ ما بعشرات المتظاهرين من «السترات الصفراء» الذين كانوا يحتجون في المكان. وفي شمال غرب العاصمة، تدخلت قوات الأمن لتفريق عشرات المتظاهرين من «السترات الصفراء» الذين انتشروا على الطريق الدائري الذي يحيط بالعاصمة قرب بورت دو شامبيريه (محطة مترو باريس). وردّد المحتجون مع انطلاق تظاهرتهم «نحن هنا رغم رفض ماكرون» و«عيد سعيد». وأطلق العديد من دعوات التظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع لنزول الآلاف إلى شوارع العاصمة الفرنسية بعد عام على بدء الحراك الذي اندلع بالأساس احتجاجاً على ضريبة على المحروقات، قبل أن يتسع لحراك اجتماعي واسع هز ولاية إيمانويل ماكرون.

وكانت نقاط التظاهر الأساسية، مثل الشانزيليزيه والشوارع المحيطة بمقرات الوزارات، تضيق بقوات الأمن. وأغلقت معظم محطات المترو ومحطات شبكة القطار السريعة في العاصمة «حتى إشعار آخر». ونشر أحد أبرز وجوه «السترات الصفراء» إريك درويه فيديو يدعو فيه المتظاهرين إلى تجمع غير مصرح به «خارج المنطقة المحظورة» في مكان غير محدد بعد، ينطلقون منه لاحقاً إلى الجادة «بدون علامات مميِّزة ولا سترات صفراء».

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت أكثر من 100 متظاهر خلال الاحتجاجات، من جانبها، أعلنت شركة النقل العام الباريسية عن إغلاق أكثر من 20 من محطات المترو وسكك الحديد الجهوية السريعة، بطلب من الشرطة، بما فيها محطات تقع قرب الشانزليزيه وبرج إيفل وساحة الكونكورد والجمعية الوطنية.(وكالات)